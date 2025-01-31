Nurgül Yeşilçay'dan sevgilisine romantik kutlama

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir süredir birlikte olduğu yapımcı sevgilisi Necati Kocabay'a sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Nurgül Yeşilçay'dan sevgilisine romantik kutlama - Resim : 1

Sosyal medya hesabında yayınladığı videolarla gündeme gelen Nurgül Yeşilçay, bir süredir Necati Kocabay ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.

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Nurgül Yeşilçay'dan sevgilisine romantik kutlama - Resim : 2

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay'ın doğum gününe özel bir sürpriz yaptı.

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Nurgül Yeşilçay'dan sevgilisine romantik kutlama - Resim : 3

Nurgül Yeşilçay,  Instagram hesabından Kocabay’ın ofisine elinde pastayla giderek çalışanlarla birlikte sevgilisine sürpriz yaptığı anları paylaştı.

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Nurgül Yeşilçay'dan sevgilisine romantik kutlama - Resim : 4

O anları sosyal medyada paylaşan Yeşilçay, "İyi ki doğdun, iyi ki varsın!" notunu düştü.