Nurgül Yeşilçay'dan sevgilisine romantik kutlama
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir süredir birlikte olduğu yapımcı sevgilisi Necati Kocabay'a sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı.
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Sosyal medya hesabında yayınladığı videolarla gündeme gelen Nurgül Yeşilçay, bir süredir Necati Kocabay ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.
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Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay'ın doğum gününe özel bir sürpriz yaptı.
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Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından Kocabay’ın ofisine elinde pastayla giderek çalışanlarla birlikte sevgilisine sürpriz yaptığı anları paylaştı.
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O anları sosyal medyada paylaşan Yeşilçay, "İyi ki doğdun, iyi ki varsın!" notunu düştü.