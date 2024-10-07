O da tıp öğrencisi... 2024 Rusya Güzeli Valentina Alekseyeva seçildi

Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan yarışmada 18 yaşındaki Çuvaşistanlı Türk kızı Valentina Alekseeva, Miss Russia 2024 güzeli seçildi.

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O da tıp öğrencisi... 2024 Rusya Güzeli Valentina Alekseyeva seçildi - Resim : 1

Rusya'nın en güzel kızı, başkent Moskova'da düzenlenen yarışmayla seçildi.

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O da tıp öğrencisi... 2024 Rusya Güzeli Valentina Alekseyeva seçildi - Resim : 2

Yarışmada, Çuvaşistan Cumhuriyeti’nden Valentina Alekseyeva (ortada) birinciliği elde ederken, Tolyatti'den Irina Mironova (sağda) ikinci, St. Petersburg’dan Ulyana Evdokimova (solda) ise üçüncü oldu.

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O da tıp öğrencisi... 2024 Rusya Güzeli Valentina Alekseyeva seçildi - Resim : 3

Valentina Alekseyeva, 1 milyon ruble (yaklaşık 357 bin TL) ödül kazandı. 

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O da tıp öğrencisi... 2024 Rusya Güzeli Valentina Alekseyeva seçildi - Resim : 4

Valentina Alekseyeva, kasım ayında Meksika’da düzenlenecek 73'üncü Kainat Güzeli (Miss Universe) Yarışması’nda Rusya’yı temsil edecek. 