O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılacak bazı ünlüler belli oldu
TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, her yılbaşında olduğu gibi bu sene de milyonları ekrana kilitleyecek. Bu yıl O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alacak isimler belli olmaya başladı.
Sevilen yarışma programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı Acun Ilıcalı'nın sunumuyla her yıl yayınlanıyor. Bu yıl O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alacak isimler belli olmaya başladı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; farklı sektörlerden ünlü isimlerin renkli performanslarına sahne olan O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesinde Kızılcık Şerbeti’nin Fatih'i Doğukan Güngör ile büyük aşkı Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu sahnede olacak.
Ayrıca Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Suna ve Abidin karakterine hayat veren Beril Pozam ve Ersin Arıcı da O Ses Türkiye sahnesine çıkacak.
Pozam ve Arıcı cuma akşamları reytinglerde karşı karşıya geldikleri Kızılcık Şerbeti’nin Doğa ve Fatih’i Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör’le yarışmada da rakip olacak. Ses provalarına başlayan çift, Tarık Sezer’den set dışında kalan zamanlarda çalışmalar yapıyor.