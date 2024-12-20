O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jüri üyeleri ve sahne alacaklar belli oldu

Her yıl yılbaşının en çok seyredilen programlarından biri olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünün jüri üyeleri belli oldu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jüri üyeleri ve sahne alacaklar belli oldu - Resim : 1

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde birbirinden ünlü isimler sahneye çıkıp seçtikleri şarkıyı seslendirecek.

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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jüri üyeleri ve sahne alacaklar belli oldu - Resim : 2

O Ses Türkiye'nin geleneksel yılbaşı özel programında hangi isimlerin jüri koltuğunda oturacağı açıklandı.

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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jüri üyeleri ve sahne alacaklar belli oldu - Resim : 3

Yarışmada daha önce jüri üyesi olarak yer alan Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz yine jüri üyesi olacak.

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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jüri üyeleri ve sahne alacaklar belli oldu - Resim : 4

Bu yılın sürpriz jüri üyesi ise Ezgi Mola oldu.