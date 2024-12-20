O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jüri üyeleri ve sahne alacaklar belli oldu
Her yıl yılbaşının en çok seyredilen programlarından biri olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünün jüri üyeleri belli oldu.
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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde birbirinden ünlü isimler sahneye çıkıp seçtikleri şarkıyı seslendirecek.
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O Ses Türkiye'nin geleneksel yılbaşı özel programında hangi isimlerin jüri koltuğunda oturacağı açıklandı.
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Yarışmada daha önce jüri üyesi olarak yer alan Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz yine jüri üyesi olacak.
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Bu yılın sürpriz jüri üyesi ise Ezgi Mola oldu.