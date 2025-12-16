O Ses Türkiye Yılbaşı'nda kimler var? 6 isim belli oldu
Yılbaşı gecelerinin gelenekselleşen ve izlenme rekorları kıran eğlencesi "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programı, 2026 yılına girerken de ekran başındakileri coşturmaya hazırlanıyor. Günlerdir sosyal medyada konuşulan sürpriz isimler belli olmaya başladı. Peki O Ses Türkiye Yılbaşı'nda kimler var?
Yılbaşı gecelerinin tartışmasız en çok izlenen programı olan "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel", 2026 yılına girerken de izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.
Hazırlıkları hızla devam eden ve 31 Aralık 2025 Çarşamba günü yayınlanması planlanan bu özel bölüm, hem jüri kadrosu hem de sahne alacak ünlü yarışmacılarıyla şimdiden büyük merak uyandırdı. Programın sunuculuğunu geleneksel olarak yine Acun Ilıcalı üstlenecek.
Programın jüri koltuklarına dair resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, kulislerde heyecanı artıran güçlü iddialar bulunuyor. Geçmiş yılların sevilen jüri üyeleri Hadise ve Murat Boz'un yer almasına kesin gözüyle bakılırken, sürpriz bir gelişme olarak başarılı oyuncu ve komedyen Gupse Özay'ın da bu sezon jüri koltuğuna oturabileceği konuşuluyor.
Her yıl olduğu gibi bu özel bölümde de sinema, dizi ve sosyal medya dünyasının öne çıkan isimleri sahneye çıkacak. Gelen son bilgilere göre, yarışmanın çekimleri 23 Aralık tarihinde Maltepe'deki stüdyolarda gerçekleştirilecek.