O Ses Türkiye Yılbaşı'nda kimler var? 6 isim belli oldu

Programın jüri koltuklarına dair resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, kulislerde heyecanı artıran güçlü iddialar bulunuyor. Geçmiş yılların sevilen jüri üyeleri Hadise ve Murat Boz'un yer almasına kesin gözüyle bakılırken, sürpriz bir gelişme olarak başarılı oyuncu ve komedyen Gupse Özay'ın da bu sezon jüri koltuğuna oturabileceği konuşuluyor.