O Ses Türkiye'de yarışmacı ünlü oyuncunun kızı çıktı
O Ses Türkiye'nin 29 Mart Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde usta oyuncu Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz, yarışmaya katılan isimler arasında yerini aldı.
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O Ses Türkiye 2025'in son bölümünde sahneye çıkan isimlerden Elif İdiz, jüri üyelerini şoke etti.
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Hadise, Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin'in jüri üyeliğini yaptığı program yeni bölümüyle 29 Mart 2025 Cumartesi akşamı yayınlandı.
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Ekrana gelen son bölümde yine birbirinden iddialı yarışmacılar yer aldı. O isimlerden birisi, gecenin en çok konuşulan ismi oldu.
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'Padam padam' şarkısını söyleyen ve sesiyle beğeni toplayan Elif İdiz'in ünlü oyuncu Nurseli İdiz'in kızı olduğu ortaya çıktı.