O Ses Türkiye'nin 2025 sezon jürisi belli oldu! Kadroya sürpriz bir isim katıldı
O Ses Türkiye'nin 2025 sezonunda jüri koltuğunda oturacak isimler belli oldu. Jüride sadece bir isim değişti. İşte O Ses Türkiye 2025 jürileri...
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Uzun bir aradan sonra yeniden ekrana gelecek olan O Ses Türkiye'nin 2025 sezonunda jüri koltuğunda oturacak isimler belli oldu. Ekol TV, O Ses Türkiye jürisini açıkladı.
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Ebru Gündeş, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk, önceki sezonlarda olduğu gibi jüri koltuklarında yer almaya devam edecekler.
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Jüri koltuklarına geri dönerken jürilerden biri sürpriz bir isim olacak. O isim ise şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl oldu.
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Daha önce jüri üyesi olarak Hadise, Murat Boz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Mustafa Sandal, Hülya Avşar, Mazhar Alanson, Özkan Uğur, Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Sibel Can ve Yıldız Tilbe gibi isimlerin yer almıştı.