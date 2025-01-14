Anasayfa Magazin Ödüllü oyuncu Merve Dizdar şövalye ilan edildi! Türkiye'de yalnızca iki kişi almıştı
Ödüllü oyuncu Merve Dizdar şövalye ilan edildi! Türkiye'de yalnızca iki kişi almıştı
‘Kuru Otlar Üstüne’ filmindeki performansıyla geçtiğimiz sene Cannes Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülü alan Merve Dizdar, kariyerine bir başarı daha ekliyor. Ünlü oyuncu, 'Edebiyat ve Sanat Nişanı' alacağını belirtirken bu nişanın bir şövalyelik unvanı olduğunu duyurdu.
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‘Kuru Otlar Üstüne’ filmindeki performansıyla geçtiğimiz sene Cannes Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülü alan Merve Dizdar, kariyerine bir başarı daha ekleyeceğini duyurdu.
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Bir programa konuk olan ünlü isim, önemli açıklamalar yaptı. Fransa’dan ‘Edebiyat ve Sanat Nişanı’ alacağını açıklayan oyuncu, “Cannes’da çok büyük bir hayali gerçekleştirdikten sonra ‘Daha ne olabilir?’ diye düşünürken, şövalye ilan edildim” dedi.
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Daha önce Ajda Pekkan ve Nuri Bilge Ceylan gibi isimlere layık görülen nişan, 28 Ocak’ta düzenlenecek özel bir törenle Dizdar’a takdim edilecek.
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