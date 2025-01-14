Ödüllü oyuncu Merve Dizdar şövalye ilan edildi! Türkiye'de yalnızca iki kişi almıştı

Bir programa konuk olan ünlü isim, önemli açıklamalar yaptı. Fransa’dan ‘Edebiyat ve Sanat Nişanı’ alacağını açıklayan oyuncu, “Cannes’da çok büyük bir hayali gerçekleştirdikten sonra ‘Daha ne olabilir?’ diye düşünürken, şövalye ilan edildim” dedi.