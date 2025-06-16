Oğullarına kavuşmak için gün sayan Meriç Aral ve Serkan Keskin'den tatil pozları
Oğullarına kavuşmak için gün sayan Meriç Aral ve Serkan Keskin, Fransa tatilinden keyifli kareleri takipçileriyle paylaştı. Takipçileri, "Hamilelik sana çok yakıştı" diyerek ünlü ismin bu dönemdeki pozitif enerjisini ve tarzını övgüyle dile getirdi.
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Uzun soluklu ilişkilerini evlilikle taçlandıran oyuncu çift Meriç Aral ve Serkan Keskin, çeşitli aksilikler nedeniyle defalarca ertelemek zorunda kaldıkları düğünlerini nihayet 2024 yılında gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz aylarda Meriç Aral'ın hamile olduğu ortaya çıktı.
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"Erkek olacağını öğrendik" diyerek müjdeli haberi ve mutluluğunu paylaşan Aral, bebeklerinin ismi üzerinde düşündüklerini dile getirmişti.
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Şimdilerde bebek heyecanı yaşayan ve oğullarına kavuşmak için gün sayan ünlü çift, Fransa tatilinden keyifli kareleri takipçileriyle paylaştı.
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Aral, büyüyen karnının dikkat çektiği fotoğraflarını "Bu haftanın açılışını geçen haftaya saygı duruşuyla yapıyorum" notuyla yayınladı.