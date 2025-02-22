Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı'ndan karda romantizm
Bir süre önce yeni bir birlikteliğe yelken açan Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı, İstanbul'un kara kavuşmasının ardından romantik bir paylaşımda bulundu.
1 / 4
2022 yılında oyuncu Demet Özdemir ile evlenen ve bir yıl sonra boşanan şarkıcı Oğuzhan Koç'un yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.
2 / 4
Şarkıcı Berkay Şahin, Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı'nın fotoğraflarını 'Çok seviyorum' diyerek paylaşmıştı. Yılın sürpriz aşkı da öylelikle belgelenmiş olmuştu.
3 / 4
Aşkları doludizgin devam ederken Hazal Subaşı'dan yeni bir paylaşım geldi. İstanbul'da uzun zaman sonra etkili olan kar yağışının keyfini çıkaran çift, yeni aşk dolu pozlarını Instagram'dan sevenleriyle paylaştı.
4 / 4
Sevgilisi Oğuzhan Koç'u öptüğü bir kareyi kalp ve kar emojisiyle yayınlayan güzel oyuncunun paylaşımını Koç, kendi hesabından alıntıladı.