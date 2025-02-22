Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı'ndan karda romantizm

Bir süre önce yeni bir birlikteliğe yelken açan Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı, İstanbul'un kara kavuşmasının ardından romantik bir paylaşımda bulundu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı'ndan karda romantizm - Resim : 1

2022 yılında oyuncu Demet Özdemir ile evlenen ve bir yıl sonra boşanan şarkıcı Oğuzhan Koç'un yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.

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Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı'ndan karda romantizm - Resim : 2

Şarkıcı Berkay Şahin, Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı'nın fotoğraflarını 'Çok seviyorum' diyerek paylaşmıştı. Yılın sürpriz aşkı da öylelikle belgelenmiş olmuştu.

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Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı'ndan karda romantizm - Resim : 3

Aşkları doludizgin devam ederken Hazal Subaşı'dan yeni bir paylaşım geldi. İstanbul'da uzun zaman sonra etkili olan kar yağışının keyfini çıkaran çift, yeni aşk dolu pozlarını Instagram'dan sevenleriyle paylaştı.

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Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı'ndan karda romantizm - Resim : 4

Sevgilisi Oğuzhan Koç'u öptüğü bir kareyi kalp ve kar emojisiyle yayınlayan güzel oyuncunun paylaşımını Koç, kendi hesabından alıntıladı. 