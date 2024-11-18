Oğuzhan Koç'tan Hazal Subaşı'na: Ona da mutlaka bir aşk şarkısı gelir
Oyuncu Hazal Subaşı ile aşk yaşayan Oğuzhan Koç, kısa bir süre önce ilişkiye başladığı sevgilisi Subaşı için şarkı yazabileceğini söyledi.
Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler'de "Azize" karakterine hayat veren Hazal Subaşı ile şarkıcı Oğuzhan Koç geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtıklarını ilan etmişlerdi.
Ünlü çift, birlikteliklerini Berkay Şahin ve Berfu Yenenler'in sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflar ile duyurdu. Berkay Şahin, Hazal Subaşı'nın Oğuzhan Koç'u öptüğü kareyi "Çok seviyorum" notuyla paylaştı.
"ONA DA MUTLAKA BİR TANE GELİR"
Oğuzhan Koç, konser sonrası Subaşı ile ilişkisi hakkında konuştu.
Snob Magazin'in haberine göre, sanatçı "Her şey çok yolunda, keyfimiz yerinde nazar değmesin. Ben oldum olası aşk şarkıları yazıyorum. Ona da mutlaka bir tane gelir. Gelince de öğrenirsiniz" dedi.
DAHA ÖNCE BİR EVLİLİK YAPTI
Öte yandan şarkıcı Oğuzhan Koç, 2022'de dünyaevine girdiği oyuncu Demet Özdemir'le evliliklerinin sekizinci ayında ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu. İkili, 2023 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.