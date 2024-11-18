Oğuzhan Koç'tan Hazal Subaşı'na: Ona da mutlaka bir aşk şarkısı gelir

"ONA DA MUTLAKA BİR TANE GELİR"

Oğuzhan Koç, konser sonrası Subaşı ile ilişkisi hakkında konuştu.

Snob Magazin'in haberine göre, sanatçı "Her şey çok yolunda, keyfimiz yerinde nazar değmesin. Ben oldum olası aşk şarkıları yazıyorum. Ona da mutlaka bir tane gelir. Gelince de öğrenirsiniz" dedi.