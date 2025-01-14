Okan Bayülgen'den dikkat çeken açıklamalar: Sofistike, kültürlü bir insanın parasıyla satın alabileceği hiçbir şey yok
"Amadeus", "Richard" ve "Drakula" gibi oyunlarla izleyici karşısına çıkan Okan Bayülgen, katıldığı programda modern tüketim alışkanlıklarını eleştirdi.
Son yıllarda "Amadeus", "Richard" ve "Drakula" gibi oyunlarla tiyatro sahnesinde sevenleriyle buluşan Okan Bayülgen, zenginlik açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.
Saba Tümer'in sunumuyla CNBC-e'de ekranlara gelen talk show programına konuk olan 60 yaşındaki oyuncu, modern tüketim alışkanlıklarını eleştirdi.
Mutluluğun peşinde koşmak yerine sevdiği işleri yaparak huzurlu bir hayat sürdüğünü belirten Bayülgen, şu sözlerle düşüncelerini paylaştı:
"Şu anda mutluyum. Sevdiğim işleri yapıyorum, sevmediklerimi reddedebiliyorum. Para peşinde koşmuyorum. Ama dünya standartları çok değişti. 'Ne satın alayım?' dediğin zaman, hep görgüsüz insanların alacağı şeyleri almak zorunda kalıyormuşsun gibi hissediyorsun. Sunulan mutluluk araçları tamamen oligarklara yönelik. Sofistike, kültürlü bir insanın parasıyla satın alabileceği bir şey kalmadı. Gerçekten iyi zengin arkadaşların olursa bunu anlıyorsun. Zenginler büyük depresyonda, benim gibi (gülüyor)."
Zenginlik ve görgüsüzlük üzerine örnekler vererek modern tüketim alışkanlıklarını eleştiren Bayülgen, sert ifadeler kullandı:
"Satın alacak hiçbir şey yok. Her şey kırolar için. Tekneleri yan yana yanaştırıp mezurayla tekne ölçmek nedir? Mezurayla yalısını ölçmek nedir? 'En pahalı şeyi ben içeceğim, en pahalı şeyi ben giyeceğim' diye insanları maymuna çevirdiler. Çok sofistike şeyler sunulmuyor artık. Bizim tarihi kitapların koleksiyonunu yapmamız gerekiyor. Bundan 20 yıl önce, zenginlik ve lüks tüketim daha anlamlıydı. Şimdi ise tamamen görgüsüzlük üzerine kurulu bir sistem var."