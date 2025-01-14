Okan Bayülgen'den dikkat çeken açıklamalar: Sofistike, kültürlü bir insanın parasıyla satın alabileceği hiçbir şey yok

Zenginlik ve görgüsüzlük üzerine örnekler vererek modern tüketim alışkanlıklarını eleştiren Bayülgen, sert ifadeler kullandı:

"Satın alacak hiçbir şey yok. Her şey kırolar için. Tekneleri yan yana yanaştırıp mezurayla tekne ölçmek nedir? Mezurayla yalısını ölçmek nedir? 'En pahalı şeyi ben içeceğim, en pahalı şeyi ben giyeceğim' diye insanları maymuna çevirdiler. Çok sofistike şeyler sunulmuyor artık. Bizim tarihi kitapların koleksiyonunu yapmamız gerekiyor. Bundan 20 yıl önce, zenginlik ve lüks tüketim daha anlamlıydı. Şimdi ise tamamen görgüsüzlük üzerine kurulu bir sistem var."