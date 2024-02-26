Oktay Kaynarca açıkladı: 5 arabam, 1000'e yakın tespihim var...

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Kurtlar Vadisi, Adanalı, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi başarılı yapımlarda rol alan usta oyuncu Oktay Kaynarca, gazeteci Ali Eyüboğlu'na samimi açıklamalarda bulundu.
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"Arabalar… Tespihleri severim, saat severim…" diyen Kaynarca kaç aracı olduğunu da açıkladı.
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'1000'E YAKIN TESPİHİM VAR'
1000’e yakın tesbihi olduğunu söyleyen Oktay Kaynarca "Sekiz tane -saat- ama hepsi önemli marka" dedi.
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Kaynarca ardından ise "Antikaları sayarsak 5 tane var" diyerek arabalarını şöyle sıraladı:
"Bir-iki eski arabam var, biri Jaguar, diğeri Cadillac 80 model… 70 model çok güzel bir Cadillac daha vardı bende, onu verdim. 74 vardı onu da verdim. Zaman zaman el değiştiriyor arabalar."