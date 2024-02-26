Oktay Kaynarca açıkladı: 5 arabam, 1000'e yakın tespihim var...

Kaynarca ardından ise "Antikaları sayarsak 5 tane var" diyerek arabalarını şöyle sıraladı:

"Bir-iki eski arabam var, biri Jaguar, diğeri Cadillac 80 model… 70 model çok güzel bir Cadillac daha vardı bende, onu verdim. 74 vardı onu da verdim. Zaman zaman el değiştiriyor arabalar."