Oktay Kaynarca: Anne fotoğrafı koyma zamanı gelmiş de geçmiş bile...

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından annesi ile fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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Oktay Kaynarca: Anne fotoğrafı koyma zamanı gelmiş de geçmiş bile... - Resim : 1

Kurtlar Vadisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi projelerdeki başarılı oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından annesi ile olan bir fotoğrafını yayınladı.

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Oktay Kaynarca: Anne fotoğrafı koyma zamanı gelmiş de geçmiş bile... - Resim : 2

'BİR ANNE FOTOĞRAFI KOYMA ZAMANI GELMİŞ DE GEÇMİŞ BİLE...'

Ünlü oyuncu, "Bir anne fotoğrafı koyma zamanı gelmiş de geçmiş bile..." notunu düştü. 

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Oktay Kaynarca: Anne fotoğrafı koyma zamanı gelmiş de geçmiş bile... - Resim : 3

Nursel Kaynarca da oğlunun paylaşımına; "Canım yavrum Allah size uzun ömürler versin" yorumunu yaptı.

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Oktay Kaynarca: Anne fotoğrafı koyma zamanı gelmiş de geçmiş bile... - Resim : 4

Anne oğulun benzerliği ise dikkat çekti. Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.