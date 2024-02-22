Okula geri dönen Hande Erçel'e rektörden övgü: Çok sempatik, çalışkan ve yetenekli
Oyunculuğa başladıktan sonra üniversite eğitimine ara veren Hande Erçel, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki eğitimini tamamlamak için okula kaydını yaptırmıştı. Erçel, rektör Handan İnci ile buluştu.
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Oyunculuğa başladıktan sonra üniversite eğitimine ara veren Hande Erçel, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki eğitimini tamamlamak için okula kaydını yaptırmıştı.
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Erçel, dün Rektör Handan İnci Elçi ile bir araya geldi. Handan İnci, ünlü oyuncu ile fotoğraflarını paylaşarak, "Sevgili Hande Erçel, güzel sanatlar fakültesi öğrencimiz. Çok sempatik, çok sıcak kanlı, çalışkan ve yetenekli. En önemlisi de akademili olmak nedir, gayet iyi farkında, inşallah bu defa okulunu ara vermeden bitirecek" dedi.
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