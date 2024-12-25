Anasayfa Magazin Ölümleriyle sevenlerini derin üzüntüye boğdular... İşte 2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler
Ölümleriyle sevenlerini derin üzüntüye boğdular... İşte 2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler
2024 yılında Türkiye ve dünyadan müzisyen, tiyatrocu, sinema dünyasının önemli isimleri, gazeteci ve araştırmacılar hayatlarını kaybetti. Bu yıl gidişiyle kalplerde hüzün bırakan isimleri bir araya getirdik...
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Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan, geçirdiği beyin kanaması sonucu 4 Ocak 2024'te hayatını kaybetti.
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Ünlü yazar Mario Levi, 31 Ocak 2024'te hayatını kaybetti.
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Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Sevda Ferdağ, 17 Şubat 2024'te vefat etti.
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Tolga Savacı, 26 Şubat 2024'te geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitirdi.