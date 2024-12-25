Ölümleriyle sevenlerini derin üzüntüye boğdular... İşte 2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler

2024 yılında Türkiye ve dünyadan müzisyen, tiyatrocu, sinema dünyasının önemli isimleri, gazeteci ve araştırmacılar hayatlarını kaybetti. Bu yıl gidişiyle kalplerde hüzün bırakan isimleri bir araya getirdik...

Özge Çolak

Özge Çolak
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Ölümleriyle sevenlerini derin üzüntüye boğdular... İşte 2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler - Resim : 1

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan, geçirdiği beyin kanaması sonucu 4 Ocak 2024'te hayatını kaybetti.

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Ölümleriyle sevenlerini derin üzüntüye boğdular... İşte 2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler - Resim : 2

Ünlü yazar Mario Levi, 31 Ocak 2024'te hayatını kaybetti. 

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Ölümleriyle sevenlerini derin üzüntüye boğdular... İşte 2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler - Resim : 3

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Sevda Ferdağ, 17 Şubat 2024'te vefat etti.

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Ölümleriyle sevenlerini derin üzüntüye boğdular... İşte 2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler - Resim : 4

Tolga Savacı, 26 Şubat 2024'te geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitirdi. 