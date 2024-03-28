Ömer’in Nisa’sı Merve Dizdar takipçileri eski yıllara götürdü: "17 yaşındayım. Okulun ilk yılı.."

"KORKUDAN TÜM REPLİKLERİ UNUTTUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

27 Mart 2004... 17 yaşındayım. Okulun ilk yılı. 27 Mart hazırlık telaşı kuliste. Akşam gösterimiz oluyor. Ben 'Nina' oynuyorum. Tüm replikleri unuttuğumu düşünüyorum korkudan. 'Profesyonel hayata ilk geçiş, aman diyeyim kızım kendine gel' gibi asla işime yaramayacak motivasyon konuşmaları yapıyorum.