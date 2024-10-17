One Direction yıldızı balkondan düşerek hayatını kaybetti

Daha sonra Arjantin polisi de Payne'nin ölümünü doğruladı. Dünyaca ünlü yıldızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Arjantin'deki yetkililerle temas halinde olduğunu söyledi.

Buenos Aires Acil Tıbbi Hizmetler’den bir yetkili, "Bizim görevimiz hemen oraya gitmek, tıbbi müdahalede bulunmak ve onu hayata döndürmeye çalışmaktı, ancak yaraları yaşamasına izin vermiyordu. Ekibin gördüklerine göre, kafatasında kırık ve son derece ciddi yaralanmalar vardı. Bunlar onun hemen ölümüne yol açmış” dedi.

Fotoğraf: Getty