One Direction yıldızı balkondan düşerek hayatını kaybetti
Dağılan İngiliz müzik grubu One Direction üyesi Liam Payne, Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
One Direction grubuyla ünlendikten sonra kariyerine tek başına devam eden İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Liam Payne’nin hayatını kaybettiği bildirildi. Bir döneme damga vuran müzik gruplarından One Direction'ın yıldızı Liam Payne'in Arjantin'de bir otelin üçüncü kat balkonundan düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.
Fotoğraf: Getty
Arjantin polisi, 31 yaşındaki Payne'in Buenos Aires'teki bir otelin üçüncü kat balkonundan düştüğünü bildirdi. Yetkililer, ilk başta "uyuşturucu ve alkolün etkisi altında olabilecek saldırgan bir adam" ihbarı aldıklarını söyledi. Açıklamaya göre polis ekibi otele vardığında Payne'i otelin avlusunda yerde yatarken buldular.
Payne'in hastaneye kaldırıldığı ancak düşme sonucu "çok ciddi" yaralar aldığı ve kurtarılamadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Fotoğraf: Getty
Daha sonra Arjantin polisi de Payne'nin ölümünü doğruladı. Dünyaca ünlü yıldızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Arjantin'deki yetkililerle temas halinde olduğunu söyledi.
Buenos Aires Acil Tıbbi Hizmetler’den bir yetkili, "Bizim görevimiz hemen oraya gitmek, tıbbi müdahalede bulunmak ve onu hayata döndürmeye çalışmaktı, ancak yaraları yaşamasına izin vermiyordu. Ekibin gördüklerine göre, kafatasında kırık ve son derece ciddi yaralanmalar vardı. Bunlar onun hemen ölümüne yol açmış” dedi.
Fotoğraf: Getty
Payne, eski grup arkadaşı Niall Horan'ın turnesi için Buenos Aires'teydi. Payne, seyahati hakkında Snapchat'te paylaşımda bulunmuş, “Arjantin’de harika bir gün” derken at binmekten ve köpeğini görmek için eve dönmeyi dört gözle beklediğinden bahsetmişti.
Fotoğraf: Snapchat