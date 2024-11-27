Onur Buldu, 'Güldür Güldür'den neden ayrıldığını ilk kez açıkladı

'Güldür Güldür'ün 'Bilal'i Onur Buldu, 'Bambaşka Sohbetler'e katıldı ve 'Güldür Güldür'den neden ayrıldığını açıkladı.

Elele Online

Elele Online
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Onur Buldu, 'Güldür Güldür'den neden ayrıldığını ilk kez açıkladı - Resim : 1

Güldür Güldür'ün sevilen oyuncularından Onur Buldu, uzun bir aradan sonra programa geri döndü.  

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Onur Buldu, 'Güldür Güldür'den neden ayrıldığını ilk kez açıkladı - Resim : 2

Ceyda Düvenci’ye konuk olan Buldu, ekiple yollarını ayırma kararını ve ayrılık sürecini ilk kez açıkladı. 

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Onur Buldu, 'Güldür Güldür'den neden ayrıldığını ilk kez açıkladı - Resim : 3

Buldu, ayrılık kararını "Bazen yeni projelerde zorlanıyorum. Güvenli alan, o kadar konforlu ki. Başka bir dünyayı da deneyimlemek istedim" sözleriyle açıkladı. Ayrılığının ardından konuşan Buldu, "Bütün ilişkiler aynı kaldı, bıraktığım gibi devam ediyor" dedi.

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Onur Buldu, 'Güldür Güldür'den neden ayrıldığını ilk kez açıkladı - Resim : 4