Onur Buldu, 'Güldür Güldür'den neden ayrıldığını ilk kez açıkladı
'Güldür Güldür'ün 'Bilal'i Onur Buldu, 'Bambaşka Sohbetler'e katıldı ve 'Güldür Güldür'den neden ayrıldığını açıkladı.
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Güldür Güldür'ün sevilen oyuncularından Onur Buldu, uzun bir aradan sonra programa geri döndü.
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Ceyda Düvenci’ye konuk olan Buldu, ekiple yollarını ayırma kararını ve ayrılık sürecini ilk kez açıkladı.
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Buldu, ayrılık kararını "Bazen yeni projelerde zorlanıyorum. Güvenli alan, o kadar konforlu ki. Başka bir dünyayı da deneyimlemek istedim" sözleriyle açıkladı. Ayrılığının ardından konuşan Buldu, "Bütün ilişkiler aynı kaldı, bıraktığım gibi devam ediyor" dedi.
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