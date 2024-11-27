Onur Buldu, 'Güldür Güldür'den neden ayrıldığını ilk kez açıkladı

Buldu, ayrılık kararını "Bazen yeni projelerde zorlanıyorum. Güvenli alan, o kadar konforlu ki. Başka bir dünyayı da deneyimlemek istedim" sözleriyle açıkladı. Ayrılığının ardından konuşan Buldu, "Bütün ilişkiler aynı kaldı, bıraktığım gibi devam ediyor" dedi.