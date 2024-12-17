Onur Saylak ile Gözde Yılmaz'ın oğulları Deniz Ali'nin 4 yaş partisi
Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak ile 2020 yılında dünya evine giren Gözde Yılmaz'ın oğulları Deniz Ali, 4. yaş gününü sevdiklerinin olduğu bir partiyle kutladı.
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2020 yılında evlenen oyuncu ve yönetmen Onur Saylak ile Gözde Yılmaz'ın oğulları Deniz Ali, 4 yaşına bastı.
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Ünlü çift, oğullarının doğum günü partisinden kareleri takipçileriyle paylaştı.
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Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak, 2017 yılında Tuba Büyüküstün ile yollarını ayırmış ve bu evlilikten Maya ve Toprak adında ikiz kızları olmuştu.
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Ünlü oyuncu bundan üç yıl sonra Gözde Yılmaz ile nikah masasına oturmuştu.