Onur Saylak ile Gözde Yılmaz'ın oğulları Deniz Ali'nin 4 yaş partisi

Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak ile 2020 yılında dünya evine giren Gözde Yılmaz'ın oğulları Deniz Ali, 4. yaş gününü sevdiklerinin olduğu bir partiyle kutladı.

1 / 6
Onur Saylak ile Gözde Yılmaz'ın oğulları Deniz Ali'nin 4 yaş partisi - Resim : 1

2020 yılında evlenen oyuncu ve yönetmen Onur Saylak ile Gözde Yılmaz'ın oğulları Deniz Ali, 4 yaşına bastı.

2 / 6
Onur Saylak ile Gözde Yılmaz'ın oğulları Deniz Ali'nin 4 yaş partisi - Resim : 2

Ünlü çift, oğullarının doğum günü partisinden kareleri takipçileriyle paylaştı.

3 / 6
Onur Saylak ile Gözde Yılmaz'ın oğulları Deniz Ali'nin 4 yaş partisi - Resim : 3

Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak, 2017 yılında Tuba Büyüküstün ile yollarını ayırmış ve bu evlilikten Maya ve Toprak adında ikiz kızları olmuştu.

4 / 6
Onur Saylak ile Gözde Yılmaz'ın oğulları Deniz Ali'nin 4 yaş partisi - Resim : 4

Ünlü oyuncu bundan üç yıl sonra Gözde Yılmaz ile nikah masasına oturmuştu.