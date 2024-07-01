Onur Tuna imaj değişikliğine gitti! Görenler tanımakta zorlandı

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"Yasak Elma", "Şahane Hayatım", "Mucize Doktor" gibi projelerde yer alan 38 yaşındaki ünlü oyuncu Onur Tuna sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.
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İmajını değiştiren Tuna, yeni tarzını Instagram hesabından paylaştı.
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Saçlarını sarıya boyatan Tuna, paylaşımına “Yaz kafası” notunu düştü. Oyuncunun yeni görüntüsüne yorum yağdı.
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Bazı kullanıcıları Tuna’nın imajını Galatasaray’ın golcü oyuncusu Mauro Icardi’ye benzetti. Bazıları da yeni saç renginin Tuna’ya çok yakıştığını belirtti.