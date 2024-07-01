Onur Tuna imaj değişikliğine gitti! Görenler tanımakta zorlandı

Son olarak "Şahane Hayatım" adlı dizide boy gösteren Onur Tuna, sosyal medya hesabından yeni tarzını paylaştı.

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Onur Tuna imaj değişikliğine gitti! Görenler tanımakta zorlandı - Resim : 1

"Yasak Elma", "Şahane Hayatım", "Mucize Doktor" gibi projelerde yer alan 38 yaşındaki ünlü oyuncu Onur Tuna sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. 

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Onur Tuna imaj değişikliğine gitti! Görenler tanımakta zorlandı - Resim : 2

İmajını değiştiren Tuna, yeni tarzını Instagram hesabından paylaştı.

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Onur Tuna imaj değişikliğine gitti! Görenler tanımakta zorlandı - Resim : 3

Saçlarını sarıya boyatan Tuna, paylaşımına “Yaz kafası” notunu düştü. Oyuncunun yeni görüntüsüne yorum yağdı. 

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Onur Tuna imaj değişikliğine gitti! Görenler tanımakta zorlandı - Resim : 4

Bazı kullanıcıları Tuna’nın imajını Galatasaray’ın golcü oyuncusu Mauro Icardi’ye benzetti. Bazıları da yeni saç renginin Tuna’ya çok yakıştığını belirtti.