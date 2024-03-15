Oscar ödüllü oyuncu Robert Downey Jr. 20 yıllık evliliğin sırrını paylaştı
Geçtiğimiz günlerde kariyerinin ilk Oscar'ını da kazanan ünlü oyuncu Robert Downey Jr. özel hayatına da kariyeri kadar önem veriyor. Başarılı oyuncu, 20 yıllık mutlu evliliğinin sırrını anlattı.
Demir Adam (Iron Man) rolüyle dikkat çeken Robert Downey Jr., son olarak Christopher Nolan'ın yönetmenliğini yaptığı Oppenheimer'da rol almış ve performansıyla da "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" Oscar'ını almayı başarmıştı.
Sözcü'de yer alan habere göre Downey uzun yıllar sürdürdüğü Iron Man rolüyle ve Oppenheimer'daki etkisiyle istikrarlı bir yıldız olsa da özel hayatını hiç ihmal etmiyor.2005 yılında dünyaevine girdiği Susan Downey ile neredeyse 20 yıldır beraber olan oyuncu, ilişkisindeki mutluluğu ise bir kurala borçlu.
Robert Downey Jr., kendisi ve eşi Susan'ın "iki haftalık bir kurala" uyduklarını söylüyor. Kuralın, birbirlerini ve ailelerini görmeden iki haftadan fazla durmamak olduğunu belirtti.
Robert Downey Jr. ve eşi Susan, yoğun programlarının birlikte vakit geçirmelerine engel olmasına izin vermiyor.