Oscar ödüllü oyuncu Robert Downey Jr. 20 yıllık evliliğin sırrını paylaştı

Sözcü'de yer alan habere göre Downey uzun yıllar sürdürdüğü Iron Man rolüyle ve Oppenheimer'daki etkisiyle istikrarlı bir yıldız olsa da özel hayatını hiç ihmal etmiyor.2005 yılında dünyaevine girdiği Susan Downey ile neredeyse 20 yıldır beraber olan oyuncu, ilişkisindeki mutluluğu ise bir kurala borçlu.