Oscar ödüllü Russell Crowe'dan Türkiye paylaşımı: "Ne kadar da büyüleyici ve güzel bir ülke..."

Gladyatör, Akıl Oyunları ve Cinderella Man gibi yapımlarla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe, hayranlarını Türkiye’yi ziyaret etmeye çağırdı.

"NE KADAR DA BÜYÜLEYİCİ BİR ÜLKE"

58 yaşındaki Russell Crowe, kendisini Türkiye'ye davet eden bir Twitter kullanıcısına cevap verdi. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Crowe, "Ne kadar da büyüleyici ve güzel bir ülke. Türkiye'ye hiç gitmediyseniz gitmek için gerçekten bir plan yapın" ifadelerini kullandı.

I love Turkey so much. What an endlessly fascinating and beautiful country. If you have never been to Turkey, you really should make a plan to go. https://t.co/lbLVy6EHp9 — Russell Crowe (@russellcrowe) August 23, 2022

Ünlü oyuncunun gönderisi, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip paylaşıldı.

CEM YILMAZ'I TEBRİK ETMİŞTİ

Geçtiğimiz yıllarda Russel Crowe, Kıvanç Tatlıtuğ'a övgüsünün ardından "Son Umut" filminde ünlü komedyen Cem Yılmaz ile birlikte kamera karşısına geçmişti.

Crowe, "Arif V 216" filminin çok sayıda kişi tarafından izlenmesinden sonra, Cem Yılmaz’ın bu başarısını Twitter hesabı üzerinden tebrik etmişti.