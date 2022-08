Oscar ödüllü Russell Crowe'dan Türkiye paylaşımı: "Ne kadar da büyüleyici ve güzel bir ülke..."

Gladyatör, Akıl Oyunları ve Cinderella Man gibi yapımlarla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe, hayranlarını Türkiye’yi ziyaret etmeye çağırdı.

58 yaşındaki Russell Crowe, kendisini Türkiye'ye davet eden bir Twitter kullanıcısına cevap verdi. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Crowe, "Ne kadar da büyüleyici ve güzel bir ülke. Türkiye'ye hiç gitmediyseniz gitmek için gerçekten bir plan yapın" ifadelerini kullandı.

I love Turkey so much. What an endlessly fascinating and beautiful country. If you have never been to Turkey, you really should make a plan to go. https://t.co/lbLVy6EHp9