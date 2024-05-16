Oya Aydoğan'ın ölüm yıl dönümünde Gurur Aydoğan’dan duygusal paylaşım
2016 yılında 59 yaşındayken hayata veda eden Türk sinemasının usta isimlerinden Oya Aydoğan'ın vefatının üzerinden 8 yıl geçti. Oğlu Gurur, ölüm yıldönümünde duygusal bir paylaşımda bulundu.
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15 Mayıs 2016'da aort yırtılması sonucu hayatını kaybeden Yeşilçam yıldızlarından Oya Aydoğan'ı ölüm yıldönümünde dostları ve oğlu Gurur andı.
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'SON ANIMA KADAR HEP AKLIMDASIN'
Bir fotoğraf paylaşan Gurur Aydoğan Instagram hesabından ''Güzel annem sensiz 8 yıl.. İyi sen, şükür ki sen. Son anıma kadar hep aklımdasın..'' notunu düştü.
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