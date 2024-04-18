Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun oğlu Roman, 3 yaşına bastı

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Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, 2018'de nikâh masasına oturmuştu. İlk çocukları oğulları Roman'ı da 2021'de kucaklarına almıştı.
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Ünlü çiftin oğlu 3'üncü yaşına bastı. Öykü Karayel ile Can Bonomo, oğulları Roman'ın yeni yaşını kutlamak için bir Paw Patrol temalı bir parti organize etti.
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Can Bonomo, oğluna "Ruhum..." sözleriyle seslendi.
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Geçtiğimiz aylarda bir televizyon programına katılan Can Bonomo, Öykü Karayel ile evliliği hakkında sorulan soruya esprili bir dille yanıt vermişti.