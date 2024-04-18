Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun oğlu Roman, 3 yaşına bastı

2018 yılında mutlu bir evlilikleri olan Can Bonomo ve Öykü Karayel, Roman adında bir çocukları olmuştu. Ünlü çiftin oğlu Roman, 3 yaşına bastı.

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Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun oğlu Roman, 3 yaşına bastı - Resim : 1

Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, 2018'de nikâh masasına oturmuştu. İlk çocukları oğulları Roman'ı da 2021'de kucaklarına almıştı.

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Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun oğlu Roman, 3 yaşına bastı - Resim : 2

Ünlü çiftin oğlu 3'üncü yaşına bastı. Öykü Karayel ile Can Bonomo, oğulları Roman'ın yeni yaşını kutlamak için bir Paw Patrol temalı bir parti organize etti.  

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Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun oğlu Roman, 3 yaşına bastı - Resim : 3

Can Bonomo, oğluna "Ruhum..." sözleriyle seslendi.

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Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun oğlu Roman, 3 yaşına bastı - Resim : 4

Geçtiğimiz aylarda bir televizyon programına katılan Can Bonomo, Öykü Karayel ile evliliği hakkında sorulan soruya esprili bir dille yanıt vermişti.