Öykü Karayel'den Can Bonomo'ya: Bol öpüştüğümüz bir sene olsun
2018 yılından beri mutlu evlilikleri devam eden Can Bonomo ve Öykü Karayel çiftinden Can Bonomo 37 yaşına bastı. Eşi Öykü Karayel eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
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2018 yılında mutlu bir evlilik yapan Can Bonomo ve Öykü Karayel, Roman adında bir çocukları olmuştu.
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Sosyal medyayı sık kullanan ünlü şarkıcı Can Bonomo ile Öykü Karayel aile pozlarıyla da beğeni topluyor.
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Can Bonomo bugün 37 yaşına bastı. Eşi Öykü Karayel eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Karayel fotoğrafa "Bol bol öpüştüğümüz bir sene olsun. Yeni yaşın kutlu olsun yakışıks" notunu düştü.
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