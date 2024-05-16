Öykü Karayel'den Can Bonomo'ya: Bol öpüştüğümüz bir sene olsun

2018 yılından beri mutlu evlilikleri devam eden Can Bonomo ve Öykü Karayel çiftinden Can Bonomo 37 yaşına bastı. Eşi Öykü Karayel eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

1 / 4
Öykü Karayel'den Can Bonomo'ya: Bol öpüştüğümüz bir sene olsun - Resim : 1

2018 yılında mutlu bir evlilik yapan Can Bonomo ve Öykü Karayel, Roman adında bir çocukları olmuştu. 

2 / 4
Öykü Karayel'den Can Bonomo'ya: Bol öpüştüğümüz bir sene olsun - Resim : 2

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü şarkıcı Can Bonomo ile Öykü Karayel aile pozlarıyla da beğeni topluyor. 

3 / 4
Öykü Karayel'den Can Bonomo'ya: Bol öpüştüğümüz bir sene olsun - Resim : 3

Can Bonomo bugün 37 yaşına bastı. Eşi Öykü Karayel eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Karayel fotoğrafa "Bol bol öpüştüğümüz bir sene olsun. Yeni yaşın kutlu olsun yakışıks" notunu düştü. 

4 / 4
Öykü Karayel'den Can Bonomo'ya: Bol öpüştüğümüz bir sene olsun - Resim : 4