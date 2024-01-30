Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Soner'i Mete Horozoğlu son halini paylaştı! Görenler 'Yıllar acımamış' dedi
Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Soner’i olarak hafızalara kazınan Mete Horozoğlu, yeni fotoğraf yayınladı. Değişen ünlü oyuncuya takipçileri yorum yağdırdı.
1 / 6
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Soner karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplayan Mete Horozoğlu, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.
2 / 6
Türkiye'yi terk edip terk edip Amerika'ya yerleşen Horozoğlu, kendisi gibi oyuncu olan yakın dostu Erdem Baş ile birlikte oyun sergiliyor.
3 / 6
Mete Horozoğlu, zaman zaman sosyal medyadan son halini de paylaşıyor.
4 / 6
Son halini yayınlayan ünlü oyuncuya takipçilerinden yorum yağdı. Horozoğlu'na "'Resmen yaşlanmış', 'Yıllar acımamış" gibi yorumları geldi.