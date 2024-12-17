Oyuncu Ahmet Kural oğlu Kemal’in yüzünü ilk kez gösterdi
Nisan ayında baba olan ünlü oyuncu Ahmet Kural, oğlunun Kemal'in yüzünü ilk kez gösterdi.
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Oyuncu Ahmet Kural, 4 yıl süren bir ilişkinin ardından geçen yıl temmuz ayında Avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum’da evlendi. Çiftin ilk çocukları Kemal, nisan ayında dünyaya geldi.
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Küçük bebeklerini kameralardan uzak tutan çift, Kemal’in yüzünü 8 ay sonra ilk kez gösterdi.
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Kural, oğlunun fotoğraflarını "Kemal" notu ile paylaştı. O anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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