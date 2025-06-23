Oyuncu Almila Ada ile iş insanı İhsan Çilsal evlendi

Aydın, "Almila üçkızkardeş dizisinde ortanca kızım Dönüş’ü oynuyordu. Hem sahnede hem sahne dışında bana gerçekten bir evlat,bir kardeş kadar güzel duygular yaşattı. “İclal ablam sen misin?”cümlesini ve annemi karlar altında toprağa verirken erkek arkadaşı İhsan ile mezar başında bana sarılmalarını hiç unutmam. İhsan’ın biricik Almilamız için doğru adam olduğuna o gün inanmıştık. Dün gece evlendiler.

