Oyuncu Almila Ada ile iş insanı İhsan Çilsal evlendi
Oyuncu Almila Ada ve iş insanı İhsan Çilsal, dün akşam İstanbul'da gerçekleşen bir törenle evlendi. Çiftin düğününden fotoğraflar sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
Oyuncu Almila Ada ve iş insanı İhsan Çilsal, Tarabya'daki bir otelde aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin düğününden kareler sosyal medyada paylaşıldı.
Basın mensuplarının "Üç Kız Kardeş dizisinde oynuyorsunuz, size de üç çocuk yakışmaz mı?" sorusuna İhsan Çilsal, "Allah bilir ama diziye değil, Almila’nın ailesinde çok ikiz var, ona yorum yaparım" şeklinde esprili bir yanıt verdi.
Düğüne katılamayan İclal Aydın, dizideki kızı Almila Ada'nın düğün fotoğraflarını duygusal bir notla paylaştı.
Aydın, "Almila üçkızkardeş dizisinde ortanca kızım Dönüş’ü oynuyordu. Hem sahnede hem sahne dışında bana gerçekten bir evlat,bir kardeş kadar güzel duygular yaşattı. “İclal ablam sen misin?”cümlesini ve annemi karlar altında toprağa verirken erkek arkadaşı İhsan ile mezar başında bana sarılmalarını hiç unutmam. İhsan’ın biricik Almilamız için doğru adam olduğuna o gün inanmıştık. Dün gece evlendiler.