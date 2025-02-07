Oyuncu Almila Ada, iş insanı İhsan Çilsal ile nişanlandı

'Üç Kız Kardeş', 'Kırgın Çiçekler' ve 'Barış Akarsu Merhaba' gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu evlilik yolunda ilk adımı attı. Almila Ada ve İhsan Çilsal, sadece ailelerinin katıldığı özel bir gecede nişanlandı.