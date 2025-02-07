Oyuncu Almila Ada, iş insanı İhsan Çilsal ile nişanlandı
'Üç Kız Kardeş', 'Kırgın Çiçekler' ve 'Barış Akarsu Merhaba' gibi projelerde rol alan Almila Ada, iş insanı İhsan Çilsal ile nişanlandı.
1 / 4
Oyuncu Almila Ada, iş insanı sevgilisi İhsan Çilsal'dan tatil için gittikleri Yunanistan'da evlenme teklifi almıştı.
2 / 4
'Üç Kız Kardeş', 'Kırgın Çiçekler' ve 'Barış Akarsu Merhaba' gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu evlilik yolunda ilk adımı attı. Almila Ada ve İhsan Çilsal, sadece ailelerinin katıldığı özel bir gecede nişanlandı.
3 / 4
Almila Ada, özel tasarım beyaz elbisesiyle adeta göz kamaştırdı.
4 / 4
Nişan töreni sonrasında Milano'ya giden çift, şehrin tarihi dokusunda fotoğraf çekimi yaptırdı.