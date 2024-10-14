Oyuncu Alperen Duymaz baba oldu: İşte bebeğinin adı...
Son olarak Leyla: Hayat…Aşk…Adalet... dizisinde rol alan başarılı oyuncu Alperen Duymaz, baba oldu.
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"Çukur, "Çarpışma", "Zemheri", "Son Yaz" ve "EGO" gibi birbirinden başarılı dizilerde rol alan Alperen Duymaz, yaklaşık iki yıl önce öğretmen Kübra Kelkit ile dünyaevine girmişti.
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İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten müjdeli haber geldi.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Alperen Duymaz ile Kübra Duymaz ilk bebeklerini kucaklarına aldı.
BEBEĞİN ADI ORTAYA ÇIKTI
Kübra Duymaz, önceki sabah bir erkek bebek dünyaya getirdi. Zaman zaman mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü çift, bebeklerine “Gün” adını verdi.