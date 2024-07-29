Oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle ayrıldı

Oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıldır aşk yaşadığı Metin Temel ile yollarını ayırdı. Malbora, Instagram hesabından Temel ile olan tüm fotoğrafları sildi.

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Oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle ayrıldı - Resim : 1

Üç Kuruş, Darmaduman ve Yaban Çiçekleri gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle yollarını ayırdı.

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Oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle ayrıldı - Resim : 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 18 yaşından beri aşk yaşayan Aslıhan Malbora ile mühendis Metin Temel, 4 ay önce yollarını ayırdı.

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Oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle ayrıldı - Resim : 3

Yıllardır gözlerden uzak bir hayat yaşayan ikilinin neden ayrıldığı ise bilinmiyor.  

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Oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle ayrıldı - Resim : 4

Malbora ayrılık sonrası Instagram hesabından Temel ile ola tüm fotoğraflarını silerken Metin Temel ise silmedi.