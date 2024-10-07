Oyuncu Asuman Dabak'ın son hali gündem oldu! Estetik iddialarına yanıt verdi

Oyuncu Asuman Dabak'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Yüzündeki değişimle ilgili estetik iddiaları ortaya atılan oyuncu, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Elele Online

Elele Online
1 / 4
Oyuncu Asuman Dabak'ın son hali gündem oldu! Estetik iddialarına yanıt verdi - Resim : 1

Şimdilerde "Hudutsuz Sevda" adlı dizide rol alan Asuman Dabak, sosyal medyayı da aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.   

2 / 4
Oyuncu Asuman Dabak'ın son hali gündem oldu! Estetik iddialarına yanıt verdi - Resim : 2

Dizide "Nedime Marten Leto" karakterine hayat veren Dabak'ın yeni sezon çekimlerinden paylaştığı karelerde yüzündeki değişim dikkat çekti.

3 / 4
Oyuncu Asuman Dabak'ın son hali gündem oldu! Estetik iddialarına yanıt verdi - Resim : 3

Bir paylaşımda, "Ünlü oyuncunun yeni yüzü" yazıldı. O paylaşımı Instagram hesabından alıntılayan ünlü oyuncu 'Makyaj arkadaşlar güldürmeyin' dedi.

 

4 / 4
Oyuncu Asuman Dabak'ın son hali gündem oldu! Estetik iddialarına yanıt verdi - Resim : 4

Bir paylaşım daha yapan Asuman Dabak, 'An itibarıyla Nedime Leto. Estetik yaparsam haber veririm" açıklamasında bulundu. 