Oyuncu Asuman Dabak'ın son hali gündem oldu! Estetik iddialarına yanıt verdi
Oyuncu Asuman Dabak'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Yüzündeki değişimle ilgili estetik iddiaları ortaya atılan oyuncu, konuyla ilgili açıklama yaptı.
1 / 4
Şimdilerde "Hudutsuz Sevda" adlı dizide rol alan Asuman Dabak, sosyal medyayı da aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.
2 / 4
Dizide "Nedime Marten Leto" karakterine hayat veren Dabak'ın yeni sezon çekimlerinden paylaştığı karelerde yüzündeki değişim dikkat çekti.
3 / 4
Bir paylaşımda, "Ünlü oyuncunun yeni yüzü" yazıldı. O paylaşımı Instagram hesabından alıntılayan ünlü oyuncu 'Makyaj arkadaşlar güldürmeyin' dedi.
4 / 4
Bir paylaşım daha yapan Asuman Dabak, 'An itibarıyla Nedime Leto. Estetik yaparsam haber veririm" açıklamasında bulundu.