Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın kar pozları beğeni topladı

Şimdilerde '39 Derecede Aşk' adlı filmde rol alan Ayça Ayşin Turan kar pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Elele Online

Elele Online
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Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın kar pozları beğeni topladı - Resim : 1

Meryem, Ada Masalı, Sen İnandır , Hakan: Muhafız , '39 Derecede Aşk' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, kar pozlarıyla gündeme geldi. 

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Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın kar pozları beğeni topladı - Resim : 2

32 yaşındaki oyuncu, kar yağarken verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaştı. oyuncu birbirinden eğlenceli pozlar verdi.

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Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın kar pozları beğeni topladı - Resim : 3

Oyuncunun paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı. 

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Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın kar pozları beğeni topladı - Resim : 4