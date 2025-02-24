Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın kar pozları beğeni topladı
Şimdilerde '39 Derecede Aşk' adlı filmde rol alan Ayça Ayşin Turan kar pozlarını takipçileriyle paylaştı.
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Meryem, Ada Masalı, Sen İnandır , Hakan: Muhafız , '39 Derecede Aşk' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, kar pozlarıyla gündeme geldi.
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32 yaşındaki oyuncu, kar yağarken verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaştı. oyuncu birbirinden eğlenceli pozlar verdi.
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Oyuncunun paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı.
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