Oyuncu Ayçin Tuyun: Kanser olmama vesile olanlara teşekkür ediyorum

'Beyaz Gelincik', 'Dedemin Dolabı', 'Alem-i Cin' ve 'Bozkır' adlı yapımda yer alan oyuncu gibi birçok başarılı projede yer alan Ayçin Tuyu , bir süre önce meme kanserine yakalandığını açıklamıştı. Önceki aylarda ameliyat olan oyuncu, operasyonun başarılı geçtiğini ve yakın zamanda setlere döneceğinin müjdesini vermişti.

"ÇOK ŞÜKÜR BU DA GEÇTİ"

Aldığı kemoterapilerin ardından saçlarını kazıp, peruk kullanmaya başlayan Tuyun Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Kanseri yendiğini belirten ünlü isim, şöyle yazdı:

Çok şükür bu da geçti yahu! Saçlarım, kaşlarım, kirpiklerim geri geldi. Koruma hapları içiyorum artık, 'yendim' diyorum. Rutin kontrollerim devam ediyor ama çok şükür normal hayata kendimi yormayacak şekilde devam ediyorum. Bu dönem de yanımda olan olmayan herkese teşekkür ediyorum.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ayçın Tuyun (@aycntynofficial)'in paylaştığı bir gönderi

"KANSER BANA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ"

"Kanser olmama vesile olan iki kadın, bir adama da teşekkür ediyorum. Çünkü bana yaşatılan tüm olumsuzluklara rağmen içimdeki sevgi, erdemlik bilincinin ne kadar güçlü olduğunu ve misyonumu hatırlattıkları için... Çünkü her şey zıtlığıyla evrimleşir ve onlara tüm sevgimi akıtıyorum. Kanser bana çok şey öğretti ve onu sevgiyle uğurluyorum."

Yeni bir ben, yeni bir hayat başlıyor. Çok daha güçlü ve bilge olarak... Dünyayı sadece sevgi, birlik, beraberlik bilinci kurtaracak! Not: Kimseye kırgın, kızgın ya da öfkeli değilim. Sadece sevgi yolluyorum. İlahi adalet yerini bulur ama onlar için dua ediyorum çünkü bilmiyorlar ki karma ödetir! Ve bu hastalıkla mücadele eden arkadaşlarım, unutma ki inciler karanlıklarda yetişir. Sen değerli bir incisin! Hepimize şifa olsun, sizleri çok seviyorum!