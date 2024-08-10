Oyuncu Bensu Soral'ın çiçekli kombini gündem oldu

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2018 yılında dünyaevine giren oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş'ın, geçtiğimiz senelerde evliliklerinde kriz yaşadıkları iddia edilmişti.
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Evlilikleri magazin gündeminden düşmeyen Bensu Soral ile Hakan Baş, bu sene çıktıkları tatilde aşk tazelemişti.
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Tatil için Göcek koylarını tercih eden ünlü çiftin mutlu anları objektiflere yansımıştı.
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan Soral'dan yeni paylaşım geldi. Pembe çiçekli bir büstiyer giyen ünlü oyuncu tarzıyla gündem oldu. Soral'ın tarzına takipçilerinden yorum yağdı.