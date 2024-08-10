Oyuncu Bensu Soral'ın çiçekli kombini gündem oldu

Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu Bensu Soral'dan yeni paylaşım geldi. Pembe çiçekli bir büstiyer giyen ünlü oyuncu tarzıyla gündem oldu.

1 / 5
Oyuncu Bensu Soral'ın çiçekli kombini gündem oldu - Resim : 1

2018 yılında dünyaevine giren oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş'ın, geçtiğimiz senelerde evliliklerinde kriz yaşadıkları iddia edilmişti. 

2 / 5
Oyuncu Bensu Soral'ın çiçekli kombini gündem oldu - Resim : 2

Evlilikleri magazin gündeminden düşmeyen Bensu Soral ile Hakan Baş, bu sene çıktıkları tatilde aşk tazelemişti.

3 / 5
Oyuncu Bensu Soral'ın çiçekli kombini gündem oldu - Resim : 3

Tatil için Göcek koylarını tercih eden ünlü çiftin mutlu anları objektiflere yansımıştı.

4 / 5
Oyuncu Bensu Soral'ın çiçekli kombini gündem oldu - Resim : 4

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Soral'dan yeni paylaşım geldi. Pembe çiçekli bir büstiyer giyen ünlü oyuncu tarzıyla gündem oldu. Soral'ın tarzına takipçilerinden yorum yağdı.