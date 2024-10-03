Oyuncu Berkay Hardal oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

Son olarak İstanbullu Gelin dizisinde izlediğimiz oyuncu Berkay Hardal, 10 gün önce kucağına aldığı oğlu Noyan'ın ilk kez fotoğrafını paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Oyuncu Berkay Hardal oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi - Resim : 1

2019 yılında Dilan Telkök ile dünya evine giren oyuncu Berkay Hardal, 24 Eylül'de baba olma sevincini yaşamıştı.

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Oyuncu Berkay Hardal oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi - Resim : 2

Uzun süredir ekranlardan uzak duran Dilan Telkök ve Berkay Hardal, sosyal medyada içerik üretiyor.

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Oyuncu Berkay Hardal oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi - Resim : 3
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Oyuncu Berkay Hardal oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi - Resim : 4

Son olarak ünlü oyuncu 10 gün önce kucaklarına aldıkları küçük Noyan'ın fotoğrafını paylaştı.