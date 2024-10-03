Oyuncu Berkay Hardal oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi
Son olarak İstanbullu Gelin dizisinde izlediğimiz oyuncu Berkay Hardal, 10 gün önce kucağına aldığı oğlu Noyan'ın ilk kez fotoğrafını paylaştı.
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2019 yılında Dilan Telkök ile dünya evine giren oyuncu Berkay Hardal, 24 Eylül'de baba olma sevincini yaşamıştı.
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Uzun süredir ekranlardan uzak duran Dilan Telkök ve Berkay Hardal, sosyal medyada içerik üretiyor.
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Son olarak ünlü oyuncu 10 gün önce kucaklarına aldıkları küçük Noyan'ın fotoğrafını paylaştı.