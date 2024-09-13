Oyuncu Birce Akalay'dan yaza veda pozları
Son olarak Mezarlık dizisinin 2. sezonu için kamera karşısına geçen Birce Akalay yaz sezonu boyunca yorgunluk attı. Hem sevgilisi Hakan Kurtaş hem de ailesiyle tatil yapan Akalay, yaza veda pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Son olarak Mezarlık dizisinin 2. sezonu için kamera karşısına geçen Birce Akalay, rol aldığı projeler kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
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Birce Akalay yaz sezonu boyunca yorgunluk attı. Hem sevgilisi Hakan Kurtaş hem de ailesiyle tatil yapan Akalay yaza veda pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Ünlü oyuncu paylaşımına "İçki elimdeydi ve ayak parmaklarım kumda. Ama her kaymaklı yaz ne yazık ki sona eriyor." notunu düştü.
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Sevgilisi de fotoğraflara kayıtsız kalmayarak "Bebeğim" notunu düştü.