Oyuncu Burak Berkay Akgül, 28 yaşına girdi! Sevgilisinden romantik kutlama
Şimdilerde Sahipsizler dizisinde Devran Alaz karakterine hayat veren Burak Berkay Akgül, 28 yaşına girdi. Ünlü ismin kendisi gibi oyuncu sevgilisi Özge Yağız da Akgül'ün doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.
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“Safir” dizisinin setinde tanışan ve rol arkadaşlıkları aşka dönüşen Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül çifti, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
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Şimdilerde Sahipsizler dizisinde Devran Alaz karakterine hayat veren Burak Berkay Akgül, 28 yaşına girdi.
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Ünlü ismin sevgilisi Özge Yağız da Akgül'ün doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
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Özge Yağız, kendisi gibi oyuncu sevgilisiyle siyah beyaz bir fotoğrafını paylaştı ve "Onarılmaz bir şey yaptım, bir bağ kurdum. Bu günübirlik dünyada seninle. İyi ki doğdun benim en güzel hissim, kalbim" ifadelerini kullandı.