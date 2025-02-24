Oyuncu Burak Çelik, baba olacağını duyurdu
Aralık ayında menajer Ece Bayrak ile evlenen oyuncu Burak Çelik'ten müjdeli haber geldi. Hudutsuz Sevda dizisinde Kaan karakterine hayat veren Burak Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile baba olacağını duyurdu.
1 / 5
2013 Best Model of Turkey ve Best Model of The World birincisi olduktan sonra oyunculuk kariyerine adım atan Burak Çelik, bir yıldır birlikte olduğu menajer Ece Bayrak ile Aralık ayında Karadağ'da evlenmişti.
2 / 5
Hudutsuz Sevda dizisinde Kaan karakterine hayat veren Burak Çelik, Instagram hesabından yüzük, gelin ve damat emojileriyle birlikte "Mutlu son" notunu düştüğü paylaşımla evlilik haberini duyurmuştu.
3 / 5
Çiftten şimdi ise müjdeli bir haber geldi. Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile baba olacağını duyurdu.
4 / 5
"En güzel sürpriz" notuyla paylaşılan videoya birçok beğeni ve tebrik mesajı geldi.