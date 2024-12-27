Oyuncu Burak Çelik'in mutlu günü! Ece Bayrak ile dünyaevine girdi
Ünlü oyuncu Burak Çelik, bir yıldır birlikte olduğu menajer sevgilisi Ece Bayrak ile evlendi.
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2013 Best Model of Turkey ve Best Model of The World birincisi Burak Çelik, bir yıldır birlikte olduğu Ece Bayrak'a, eylülde evlilik teklifinde bulunmuştu.
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'Kuruluş Osman', 'Senden Daha Güzel' gibi dizilerde boy gösteren şimdilerde ise Miray Daner, Deniz Can Aktaş gibi isimlerin olduğu 'Hudutsuz Sevda' dizisinde 'Kaan' karakterini canlandıran oyuncu Burak Çelik ve kız arkadaşı Ece Bayrak Karadağ'da dünyaevine girdi.
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Burak Çelik güzel haberi Instagram hesabından hayranları ile paylaştı. Çelik fotoğrafları paylaşırken 'Mutlu son' notunu düştü.
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Burak Çelik'in meslektaşları Miray Daner, İlayda Alişan, Yasemin Yazıcı, Alina Boz, Burak Özçivit, Ekin Mert Daymaz, Hande Soral ve Asuman Dabak gibi isimler, tebrik mesajlarını iletti.