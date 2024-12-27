Oyuncu Burak Çelik'in mutlu günü! Ece Bayrak ile dünyaevine girdi

'Kuruluş Osman', 'Senden Daha Güzel' gibi dizilerde boy gösteren şimdilerde ise Miray Daner, Deniz Can Aktaş gibi isimlerin olduğu 'Hudutsuz Sevda' dizisinde 'Kaan' karakterini canlandıran oyuncu Burak Çelik ve kız arkadaşı Ece Bayrak Karadağ'da dünyaevine girdi.