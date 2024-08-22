Oyuncu Cansu Dere erkeklerde aradığı özelliği açıkladı

Başarılı oyuncu Cansu Dere, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Oyuncu Cansu Dere erkeklerde aradığı özelliği açıkladı - Resim : 1

"Sıla", "Ezel", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Sadakatsiz" gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Cansu Dere basın mensupları tarafından görüntülendi ve samimi açıklamalarda bulundu.

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Oyuncu Cansu Dere erkeklerde aradığı özelliği açıkladı - Resim : 2

Ünlü oyuncu, “Yeni sezonda ekranda olacak mısınız?” sorusuna “Evet dediğim ve imza attığım bir şey yok. Öyle söyleyeyim” dedi. 

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Oyuncu Cansu Dere erkeklerde aradığı özelliği açıkladı - Resim : 3

Muhabir Online’a konuşan ünlü oyuncu, aşka dair yöneltilen bir soru üzerine "Manasız bir şeyin içinde olmam sizleri daha çok üzebilirdi. Böylesi daha doğru olabilir. İnsanın kendi mutlu olması başka bir şey! Tabii ki de yol arkadaşı olursa ne güzel, ama hiçbir şeye mecburiyeti yoktur insanın" ifadesini kullandı. 

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Oyuncu Cansu Dere erkeklerde aradığı özelliği açıkladı - Resim : 4

Ünlü oyuncu, “Sizi etkilemenin yolları var mı, Cansu Dere neyden etkilenir?” sorusuna ise “Ne diyeyim şimdi. Zeka çok önemli. Yani bilmiyorum. Böyle sorunca da çok utanıyorum şu an ama…” dedi. 