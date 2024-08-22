Oyuncu Cansu Dere erkeklerde aradığı özelliği açıkladı

Muhabir Online’a konuşan ünlü oyuncu, aşka dair yöneltilen bir soru üzerine "Manasız bir şeyin içinde olmam sizleri daha çok üzebilirdi. Böylesi daha doğru olabilir. İnsanın kendi mutlu olması başka bir şey! Tabii ki de yol arkadaşı olursa ne güzel, ama hiçbir şeye mecburiyeti yoktur insanın" ifadesini kullandı.