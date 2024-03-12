Oyuncu Cem Cücenoğlu ile Asude Karayavuz evlendi

Ustura Kemal', 'Poyraz Karayel', 'Her Yerde Sen' ve 'Ben Bu Cihana Sığmazam' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Cem Cücenoğlu ile mezzo-soprano Asude Karayavuz, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde hayatlarını birleştirdi.

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Oyuncu Cem Cücenoğlu ile Asude Karayavuz evlendi - Resim : 1

Oyuncu Cem Cücenoğlu 150 kiloya kadar çıktıktan sonra zayıflamak için mide ameliyatı olmuş ve büyük bir değişim yaşamıştı.

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Oyuncu Cem Cücenoğlu ile Asude Karayavuz evlendi - Resim : 2

Ameliyat sonrası 60 kilo veren Cem Cücenoğlu, mezzo-soprano Asude Karayavuz ile Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde dünyaevine girdi.  Cücenoğlu ile Karayavuz nikâh sonrası Şişli Öğretmenevi'nde eğlence düzenledi.

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Oyuncu Cem Cücenoğlu ile Asude Karayavuz evlendi - Resim : 3

Çift, geçen aralık ayında aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlanmıştı.

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Oyuncu Cem Cücenoğlu ile Asude Karayavuz evlendi - Resim : 4