Oyuncu Cemre Baysel'in davet tarzı gündem oldu

Bazı kullanıcılar "Koca çiçeği nasıl taşıdın" "Güzel kadın ama bu tarzı hiç olmamış", "Makyaj senin güzelliğini bozdu" derken bazıları da "Dünyanın en güzel kadını ve güzellik ikonu", "Her halin güzel" gibi yorumlarda bulundu.