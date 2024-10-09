Oyuncu Cemre Baysel'in davet tarzı gündem oldu
Şimdilerde Leyla: Hayat… Aşk… Adalet.. dizisinde Leyla karakterine hayat veren Cemre Baysel dün akşam bir davete katıldı. Önünde kocaman bir çiçek olan elbise ile davete katılan ünlü oyuncunun tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.
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NOW ekranlarında yayınlanan "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..." dizisinde boy gösteren oyuncu Cemre Baysel dün akşam bir davete katıldı.
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Baysel siyah bir çorap üstüne giydiği siyah elbisenin önündeki devasa büyüklükteki pembe çiçek ile dikkatleri üzerine topladı.
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Kıyafeti kadar makyajı ile de dikkat çeken güzel oyuncu simsiyah göz makyajı ile takipçilerinden hem beğeni yorumları hemde olumsuz yorumlar aldı.
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Bazı kullanıcılar "Koca çiçeği nasıl taşıdın" "Güzel kadın ama bu tarzı hiç olmamış", "Makyaj senin güzelliğini bozdu" derken bazıları da "Dünyanın en güzel kadını ve güzellik ikonu", "Her halin güzel" gibi yorumlarda bulundu.