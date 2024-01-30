Oyuncu çift Ahu Sungur ile Suat Sungur’un basketbolcu oğlu Ege, 19 yaşına girdi

Ahu Sungur, oğlu ve eşiyle çekilmiş fotoğraflarını şu notla beğeniye sundu:

"Bebeğim 19 yaşında. Dünya bir yana o bir yana… İyi ki doğdun yavrum. İyi ki annenim. Sağlıkla, mutlulukla, sevgiyle, aşkla çok yaşa. Sen babanla benim her şeyimizsin, seni çok seviyorum demek bile az geliyor çoğu zaman.. En çok en çok ne kadarsa o kadar çok seviyorum seni.. Doğum günün kutlu olsun."