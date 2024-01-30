Oyuncu çift Ahu Sungur ile Suat Sungur’un basketbolcu oğlu Ege, 19 yaşına girdi
Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Ahu Sungur ve Suat Sungur'un oğlu Ege 19 yaşına bastı. Ahu Sungur, sosyal medyada eşi ve oğluyla çekilmiş kareleri yayınlayıp, duygusal bir paylaşıma imza attı.
"Adını Feriha Koydum" ve "O Hayat Benim" dizilerindeki performansıyla hafızalara kazınan usta oyuncu Ahu Sungur, 2002 yılından bu yana evli olduğu, "Sihirli Annem" dizisinin 'Avni' si olarak bilinen oyuncu Suat Sungur ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.
Oyuncu çift, 2006 yılında oğulları Ege'yi kucaklarına alarak mutluluklarını taçlandırmıştı. Oyuncu çiftin oğulları 19 yaşına bastı.
Ahu Sungur, oğlu ve eşiyle çekilmiş fotoğraflarını şu notla beğeniye sundu:
"Bebeğim 19 yaşında. Dünya bir yana o bir yana… İyi ki doğdun yavrum. İyi ki annenim. Sağlıkla, mutlulukla, sevgiyle, aşkla çok yaşa. Sen babanla benim her şeyimizsin, seni çok seviyorum demek bile az geliyor çoğu zaman.. En çok en çok ne kadarsa o kadar çok seviyorum seni.. Doğum günün kutlu olsun."
Güzel oyuncunun paylaşımı takipçilerini duygulandırdı.