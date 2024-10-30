Oyuncu çift Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'dan yeni kareler

İlişkilerine bir şans daha veren Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Oyuncu çift Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'dan yeni kareler - Resim : 1

Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmazikilisinin aşkları partner oldukları Baht Oyunu dizisinin setinde önce arkadaş olmalarıyla başlamış; ardından alevlenen duygular, ikilinin arkadaşlığını aşka çevirmişti.

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Oyuncu çift Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'dan yeni kareler - Resim : 2

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, sürpriz bir şekilde ayrılmış ve hayranlarını şaşırtmıştı.

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Oyuncu çift Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'dan yeni kareler - Resim : 3

Ünlü çiftten bir buçuk yıllık ayrılık sonrası güzel haber geldi ve ilişkilerine bir şans daha verdiler. 

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Oyuncu çift Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'dan yeni kareler - Resim : 4

Mutlu birliktelikleri devam eden oyuncu çift 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.