Oyuncu çift Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'dan yeni kareler
İlişkilerine bir şans daha veren Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.
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Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmazikilisinin aşkları partner oldukları Baht Oyunu dizisinin setinde önce arkadaş olmalarıyla başlamış; ardından alevlenen duygular, ikilinin arkadaşlığını aşka çevirmişti.
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İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, sürpriz bir şekilde ayrılmış ve hayranlarını şaşırtmıştı.
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Ünlü çiftten bir buçuk yıllık ayrılık sonrası güzel haber geldi ve ilişkilerine bir şans daha verdiler.
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Mutlu birliktelikleri devam eden oyuncu çift 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.