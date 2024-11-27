Oyuncu çift Özge Yağız ve Berkay Akgül, Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısında
ABD'de bu yıl 52'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türkiye'yi Haluk Bilginer ve Safir dizisinin başrol oyuncuları Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül temsil etti.
Birçok projede yer alan güzel oyuncu Özge Yağız, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Burak Berkay ile 52'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türkiye'yi temsil etti.
Özge Yağız, törende siyah göğüs ve derin bacak dekolteli bir elbise tercih etti. Oyuncu duru güzelliğiyle hayran bıraktı.
Törende sevgilisi, Emmy'ye aday gösterilen Haluk Bilginer ve Onur Saylak'la poz verdi. Özge Yağız verdiği pozları Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.
Oyuncu Akgül, ilk defa Uluslararası Emmy Ödülleri'ne katıldıklarını belirterek, "Çok güzel bir iş çıkardı. Çok masalsı bir hikaye bir aşkı anlattık ve bunun izleyicide karşılığı olması bizleri çok mutlu ediyor." diye konuştu.
Yağız da ABD'ye ilk defa geldiklerini kaydederek, "Yarı finale kalan 1500 aday arasında son dörde kalmak, finalist olmak zaten çok büyük bir gurur bizim için." ifadesini kullandı.