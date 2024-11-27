Oyuncu çift Özge Yağız ve Berkay Akgül, Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısında

Oyuncu Akgül, ilk defa Uluslararası Emmy Ödülleri'ne katıldıklarını belirterek, "Çok güzel bir iş çıkardı. Çok masalsı bir hikaye bir aşkı anlattık ve bunun izleyicide karşılığı olması bizleri çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Yağız da ABD'ye ilk defa geldiklerini kaydederek, "Yarı finale kalan 1500 aday arasında son dörde kalmak, finalist olmak zaten çok büyük bir gurur bizim için." ifadesini kullandı.