Oyuncu çiftten evliliğe ilk adım... 'Kahve terletti'

Oyuncular Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in mutlu günü... Çift, aile arasındaki törenle evliliğe ilk adımlarını attı. Nişandan kareler de sosyal medyada paylaşıldı.

1 / 6

7 yıl önce dizi setinde tanışan oyuncular Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel'in mutlu günü... Ünlü çift aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı...

2 / 6

Serkan Çayoğlu, nişan sonrası bu fotoğrafını, "Kahve terletti" mesajıyla Instagram hesabından yayınladı.

3 / 6

Serkan Çayoğlu, bu yıl 35 yaşına basmış, Özge Gürel doğum gününde Instagram'dan şu mesajı paylaşmıştı: "Uf midemde hep kelebekler, hep bir karın ağrısı... Çok aşığım sevgilim. Bu hep böyle gidecek muhtemelen, yapacak bir şey yok. İyi ki doğdun. Hep ol, hep!"

4 / 6

BİRLİKTE BÜYÜYORUZ

Serkan Çayoğlu ise 2020 yılında verdiği bir röportajda ilişkileri için şunları söylemişti: Çok mutluyuz. Bu mutlu anlarımız var demek değil sadece. Sabah onu gördüğüm için mutluyum. Birlikte büyüyüp sürekli heyecanlanacak bir şeyler bulduğumuz için mutluyum ve sanırım insanlara geçen bu.