Oyuncu çiftten evliliğe ilk adım... 'Kahve terletti'

7 yıl önce dizi setinde tanışan oyuncular Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel'in mutlu günü... Ünlü çift aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı...
Serkan Çayoğlu, nişan sonrası bu fotoğrafını, "Kahve terletti" mesajıyla Instagram hesabından yayınladı.
Serkan Çayoğlu, bu yıl 35 yaşına basmış, Özge Gürel doğum gününde Instagram'dan şu mesajı paylaşmıştı: "Uf midemde hep kelebekler, hep bir karın ağrısı... Çok aşığım sevgilim. Bu hep böyle gidecek muhtemelen, yapacak bir şey yok. İyi ki doğdun. Hep ol, hep!"
BİRLİKTE BÜYÜYORUZ
Serkan Çayoğlu ise 2020 yılında verdiği bir röportajda ilişkileri için şunları söylemişti: Çok mutluyuz. Bu mutlu anlarımız var demek değil sadece. Sabah onu gördüğüm için mutluyum. Birlikte büyüyüp sürekli heyecanlanacak bir şeyler bulduğumuz için mutluyum ve sanırım insanlara geçen bu.