Oyuncu çiftten evliliğe ilk adım... 'Kahve terletti'

BİRLİKTE BÜYÜYORUZ

Serkan Çayoğlu ise 2020 yılında verdiği bir röportajda ilişkileri için şunları söylemişti: Çok mutluyuz. Bu mutlu anlarımız var demek değil sadece. Sabah onu gördüğüm için mutluyum. Birlikte büyüyüp sürekli heyecanlanacak bir şeyler bulduğumuz için mutluyum ve sanırım insanlara geçen bu.