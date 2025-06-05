Oyuncu çit Ece Dizdar ve Serdar Orçin evleniyor! Nikah tarihleri belli oldu
Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu çit Ece Dizdar ve Serdar Orçin evlenme kararı aldı. Çift, 20 Haziran’da Fenerbahçe’de ailelerinin ve dostlarının katıldığı bir düğün yapacak.
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Sevinç Erbulak - Volkan Cengen'in nikah törenine el ele gelerek aşklarını ilan eden Ece Dizdar ve Serdar Orçin'in birliktelikleri 2021 yılından bu yana devam ediyor.
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Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten yeni bir haber geldi.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ggeçen ay beraberliklerinin 5. yılını kutlayan Ece Dizdar (43) ile Serdar Orçin (49) çifti 20 Haziran’da nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
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Çift, Fenerbahçe’de ailelerinin ve dostlarının katıldığı bir düğün yapacak.