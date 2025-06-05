Oyuncu çit Ece Dizdar ve Serdar Orçin evleniyor! Nikah tarihleri belli oldu

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu çit Ece Dizdar ve Serdar Orçin evlenme kararı aldı. Çift, 20 Haziran’da Fenerbahçe’de ailelerinin ve dostlarının katıldığı bir düğün yapacak.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Oyuncu çit Ece Dizdar ve Serdar Orçin evleniyor! Nikah tarihleri belli oldu - Resim : 1

Sevinç Erbulak - Volkan Cengen'in nikah törenine el ele gelerek aşklarını ilan eden Ece Dizdar ve Serdar Orçin'in birliktelikleri 2021 yılından bu yana devam ediyor.

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Oyuncu çit Ece Dizdar ve Serdar Orçin evleniyor! Nikah tarihleri belli oldu - Resim : 2

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten yeni bir haber geldi. 

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Oyuncu çit Ece Dizdar ve Serdar Orçin evleniyor! Nikah tarihleri belli oldu - Resim : 3

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ggeçen ay beraberliklerinin 5. yılını kutlayan Ece Dizdar (43) ile Serdar Orçin (49) çifti 20 Haziran’da nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. 

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Oyuncu çit Ece Dizdar ve Serdar Orçin evleniyor! Nikah tarihleri belli oldu - Resim : 4

Çift, Fenerbahçe’de ailelerinin ve dostlarının katıldığı bir düğün yapacak.  