Oyuncu Damla Sönmez yaz sezonunu Alanya'da açtı
Şimdilerde "Aşk mı Para mı?" filminin çekimleri için sette olan oyuncu Damla Sönmez yaz sezonunu açtı. Alanya'ya giden Sönmez, önceki gün sahilde bikinisiyle verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.
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Birçok yapımda oynayan oyuncu Damla Sönmez, şimdilerde "Aşk mı Para mı?" filminde Sarp Bozkurt, Ali Düşenkalkar, Hakan Meriçliler, Kemal Uçar ve Ferdi Sancar ile birlikte rol alıyor.
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Sönmez, sıcak havaların yüzünü göstermesiyle birlikte deniz sezonunu açan ünlüler kervanına katıldı.
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Alanya'ya giden Damla Sönmez, sahilde bikinisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Sönmez; "Yaz geldi sanırdım" notuyla yaptığı paylaşımıyla dikkat çekti.