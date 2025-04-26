Oyuncu Damla Sönmez yaz sezonunu Alanya'da açtı

Şimdilerde "Aşk mı Para mı?" filminin çekimleri için sette olan oyuncu Damla Sönmez yaz sezonunu açtı. Alanya'ya giden Sönmez, önceki gün sahilde bikinisiyle verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.

Elele Online

Elele Online
1 / 5
Oyuncu Damla Sönmez yaz sezonunu Alanya'da açtı - Resim : 1

Birçok yapımda oynayan oyuncu Damla Sönmez, şimdilerde "Aşk mı Para mı?" filminde  Sarp Bozkurt, Ali Düşenkalkar, Hakan Meriçliler, Kemal Uçar ve Ferdi Sancar ile birlikte rol alıyor. 

2 / 5
Oyuncu Damla Sönmez yaz sezonunu Alanya'da açtı - Resim : 2

Sönmez, sıcak havaların yüzünü göstermesiyle birlikte deniz sezonunu açan ünlüler kervanına katıldı. 

3 / 5
Oyuncu Damla Sönmez yaz sezonunu Alanya'da açtı - Resim : 3

Alanya'ya giden Damla Sönmez, sahilde bikinisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

4 / 5
Oyuncu Damla Sönmez yaz sezonunu Alanya'da açtı - Resim : 4

Sönmez; "Yaz geldi sanırdım" notuyla yaptığı paylaşımıyla dikkat çekti. 